В Луганске отключили от тепла 24 многоквартирных дома

В Луганске за долги от теплоснабжения отключены 24 жилых многоквартирных дома, суммарный долг которых перед предприятием «Теплокоммунэнерго» составляет 10 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, с 26 ноября в городе началась совместная акция ЛГКП «Теплокоммунэнерго» и ООО «Лугансквода» по борьбе со злостными неплательщиками.

«У нас нет другого выхода. У этих домов колоссальный долг, из-за чего мы не можем рассчитаться со своими долгами за газ, воду и электричество, потребляемые нашим предприятием для поставки теплоносителя в жилой фонд и социальную сферу города», - заявил директор «Теплокоммунэнерго» Алексей РУСАКОВ.

«Поставка теплоносителя в отключенные дома начнется только с того момента, когда будет полностью погашен долг жителей перед нашим предприятием или если будет заключен договор реструктуризации долга с первичным взносом», - подчеркнул А.РУСАКОВ.

В свою очередь ООО «Лугансквода» в очередной раз начала проводить рейды по отключению должников от водоснабжения и водоотведения с помощью системы «Спрут». В этот раз отключают квартиры, у жителей которых есть долг и за воду, и за тепло. Теперь после отключения водоотведения злостный неплательщик сможет получить данную услугу только после 100% оплаты задолженности за обе услуги.