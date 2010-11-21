Чемпион Украины по дзюдо приговорен к пожизненному заключению

В Запорожье к пожизненному заключению приговорен чемпион Украины по дзюдо, бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 года Евгений СОТНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции начальник отдела прокуратуры в Запорожской области Евгений ПРОСВЕТОВ.

По его словам, соответствующее решение принял Запорожский областной апелляционный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, возбужденного против спортсмена за совершение убийства одного человека и покушение на убийство еще одного.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали события 19 декабря 2009 года в кафе "Диана" в Заводском районе Запорожья, где Е.СОТНИКОВ во время отдыха с друзьями решил доказать двум другим посетителям, что он "авторитет". Дзюдоист приставил пистолет к голове одного из молодых людей и нажал на курок. Произошла осечка, после чего Е.СОТНИКОВ направил оружие в голову 18-летнего запорожца и выстрелил. Парень скончался мгновенно, а Е.Сотников скрылся с места происшествия, но в ночь на 25 декабря был задержан.

По словам Е.ПРОСВЕТОВА, на суде обвиняемый заявил, что выстрелил случайно, однако показания свидетелей и видео происшествия, снятого видеокамерой кафе, убедили суд в обратном. Поэтому приговор оказался строже того, который требовала прокуратура: не 15 лет, а пожизненное заключение, подчеркнул Е.ПРОСВЕТОВ.

Осужденный с данным приговором не согласился и уже подал кассационную жалобу на приговор.

Справка УНИАН. Е.СОТНИКОВ родился в 1980 году в Запорожье. Окончил Запорожский государственный университет. Заслуженный мастер спорта. Выступая в весовой категории свыше 100 кг, завоевал третье место на Чемпионате мира в 2003 года. Накануне Олимпиады-2004 был дисквалифицирован. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Имеет судимость за причинение телесных повреждений (в 2007 году в Запорожье выстрелил в ногу человеку, который якобы напал на него).

В ноябре 2008 года был объявлен милицией в розыск после того, как во время празднования дня рождения в одном из кафе Заводского района Запорожья, не поделив что-то со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его ножом. Ранение оказалось не смертельным, но достаточно серьезным для того, чтобы милиция квалифицировала деяние спортсмена как "нанесение тяжких телесных повреждений". Впоследствии уголовное дело по данному факту было закрыто в связи с тем, что пострадавший забрал заявление и официально отказался от претензий к Е.СОТНИКОВУ.

В 2009 году Е.СОТНИКОВ, с 28 ноября 2008 года по 21 июля 2009 года разыскиваемый милицией за вышеупомянутое преступление, победил на Чемпионате Украины по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.