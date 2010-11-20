Китай выделит 120 млн. долл. на переоснащение трех украинских шахт

Государственный банк развития КНР в качестве пилотного проекта выделит средства под государственные гарантии на переоснащение и реорганизацию трех украинских шахт в размере 120 млн. долларов. Проект рассчитан на 15-20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания круглого стола «Добыча и переработка полезных ископаемых» в рамках I Луганского Международного инвестиционного форума сообщил представитель посольства КНР в Украине Дэн Сяо Сю.

«Китай может помочь развитию угольной промышленности Украины. Мы предлагаем выгодные условия, и с радостью будем сотрудничать, работать над этой отраслью. Китай готов закупать уголь в Украине, так как он очень качественный», - заявил он, давая оценку инвестиционным проектам, предложенных луганчанами.

Во время заседания обсуждались вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом Луганской области в сфере угледобывающей промышленности, а также добычи углеводородного сырья области. Кроме того, были представлены и обговорены инвестиционные проекты Луганской области.

По словам заместителя председателя Луганской облгосадминистрации по вопросам промышленной политики, транспорта и связи Юрия ЧЕРНУХИ, инвестиционный потенциал Луганской области в сфере добычи и переработки полезных ископаемых является значительным. «На данный момент на территории региона насчитывается 735 месторождений разнообразных полезных ископаемых. В области находится 20 месторождений углеводорода. Из них 10 находятся в эксплуатации, остальная половина – в активном развитии. На территории области расположено 382 каменноугольных объекта, запасы угля которых составляют примерно 14,4 млрд. тонн. Уголь является стратегическим ресурсом для Луганской области. Он составляет около 70% минерально-сырьевой базы региона. В области работают около 200 предприятий и организаций по добыче, хранению и транспортировке угля», - заявил он.