Богатырёва: главное, чтобы перемены произошли в самом Калашникове

Лидер парламентской фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА отмечает, что вопрос о пребывании в партии народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА решит съезд, которой состоится в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Богатырёва заявила сегодня журналистам в Страсбурге, комментируя по просьбе УНИАН ситуацию, при которой представители коалиции отмечают необходимость соблюдения прав человека, но при этом так и не исключили из партии депутата, совершившего нападение на сотрудников телеканала СТБ, препятствуя работе журналистов.

“Что касается депутата, о котором вы говорите, несколько раз премьер-министр, лидер Партии регионов давал разъяснение, оно абсолютно четкое, демократическое, что будет съезд партии, который обязательно рассмотрит этот вопрос. Когда будет съезд, я думаю, решение будет коллегиально принято, возможно оно будет в мае, возможно, позже”, - сказала Р.Богатырёва.

Она также добавила, что решение об исключении О.Калашникова из партии “почти вызрело” и будет внесено в повестку дня съезда.

В то же время, по словам лидера фракции, главное, чтобы состоялись позитивные изменения в самом О.Калашникове.

“Это и право того человека, о котором вы говорите, сегодня публично на съезде выразить свою позицию, и выразить, как он оценил сегодня и что он пережил, и какие он меры принимал, чтобы сделать невозможным не только для кого-либо, но и для себя, в первую очередь, такие поступки. Это главное, а не формально, он ли включен или исключен, это главное, состоялись ли перемены в нем, и как это могло произойти”, - отметила Р.Богатырёва.