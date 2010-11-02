Верховная Рада не пустила в Украину гречку и масло с нулевой пошлиной

Верховная Рада Украины отказалась установить 0% ставку пошлины на некоторые наименования продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины», внесенном Кабинетом Министров, проголосовали всего 183 народных депутата из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Правительство указало, что принятие законопроекта основывается на необходимости обеспечения продовольственной безопасности Украины и недопущения стремительного повышения цен на отдельные виды зерновых культур и социально значимые продовольственные товары.

Проектом Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины” предусматривалось до 1 июня 2011 года уменьшение импортной пошлины на молоко и сливки в порошке, гранулах или других твердых видах; масло сливочное; картофель; рожь и гречиху до 0%.