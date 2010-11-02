УСПП подписал соглашение с Сирией

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и Федерация промышленных палат Сирии подписали соглашение об активизации взаимодействия в расширении торгово-экономических отношений, налаживании продуктивных контактов деловых кругов обеих стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

Согласно сообщению, соответствующее соглашение было подписано в ходе заседания украинско-сирийского бизнес-форума.

«Важно, что экономическое сотрудничество наших стран получает признаки нового качества. Для Украины Сирия является третьим в мире партнером по объемам внешней торговли – после России и Китая. Ежегодный товарооборот приближается к 1 миллиардам долларов США, имеет место тенденция к расширению сферы общих интересов», – отметил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе форума бизнесмены обеих стран выразили заинтересованность в сотрудничестве и реализации совместных проектов в энергетической сфере, в том числе в общей разведке и добыче нефти и газа, техническом обслуживании сирийских электростанций, а также в сфере АПК, транспортных коммуникаций, строительстве мостов и железных дорог, развитии транспортного машиностроения.

В настоящее время представители деловых кругов двух стран изучают возможности участия украинских компаний в модернизации главной сирийской компании мукомольной промышленности, снабжения на украинские рынки сирийской текстильной продукции, сотрудничества между портами Украины и Сирии и пр.

Отмечается также, что традиционным экспортом из Украины в Сирию являются продукты питания, минеральные удобрений, прокат и трубы.

Справка УНИАН. Украинско-сирийский бизнес-форум состоялся в Киеве в рамках VII совместного заседания межправительственной украинско-сирийской комиссии по вопросам торгово-экономического и технического сотрудничества.