Ющенко назначил зампредседателя СБУ
20:47, 16 апреля 2007Общество
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Об этом УНИАН сообщили неофициально
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил заместителем председателя Службы безопасности Украины Виталия ЦЫГАНКА.
Как сообщил УНИАН проинформированный источник в Секретариате Президента, соответствующий Указ Президент подписал сегодня, 16 апреля.
Генерал-майор В.ЦЫГАНОК работал начальником Департамента защиты национальной государственности.
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