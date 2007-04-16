Ющенко назначил зампредседателя СБУ

20:47, 16 апреля 2007
Общество
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Об этом УНИАН сообщили неофициально

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил заместителем председателя Службы безопасности Украины Виталия ЦЫГАНКА.

Как сообщил УНИАН проинформированный источник в Секретариате Президента, соответствующий Указ Президент подписал сегодня, 16 апреля.

Генерал-майор В.ЦЫГАНОК работал начальником Департамента защиты национальной государственности.

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