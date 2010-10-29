В Мариуполе накрыли притон: хозяин заражал малолетних жертв гепатитом

В Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали двое местных предпринимателей, которые в течение двух лет занимались растлением несовершеннолетних детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области.

По словам начальника Мариупольского горуправления милиции Михаила УЗУНА, правоохранители получили информацию, что в одном из ночных клубов города двое известных предпринимателей развращают малолетних детей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в помещении одного из ночных увеселительных заведений города двое местных мужчин 54 и 49 лет организовали и содержали притон.

«За два года через их руки прошли около 200 девочек в возрасте от 11 до 15 лет, - сообщил М.УЗУН. - Жертвами развратников становились в основном девушки из малообеспеченных или неполных семей, а также ученицы интернатов и жительницы близлежащих сел. Главными критериями подбора жертв были девственность и новизна: ценились особы, которые не имели сексуального опыта, либо те, с которыми «взрослые дяденьки» еще не встречались».

Основными «поставщиками» «живого» товара были проститутки, которые получали от предпринимателей вознаграждение по строгому тарифу: 300-500 грн. за девственницу и 150-200 грн. за новую девочку, с которой ранее не было близости.

«Как правило, дверь в кабинет, занимаемый предпринимателями, закрывалась на ключ, и ребенок, находясь в нетрезвом либо одурманенном состоянии (под воздействием алкоголя или клофелина), не контролировал свои действия. Если же молодая особа отказывалась от полового контакта, то мужчины сначала на ее глазах вступали в половую связь с опытными «жрицами любви», а затем уже и с самими девочками», - сообщил правоохранитель, отметив, что злоумышленники запугивали свои жертвы, угрожая «утопить в Азовском море», если те кому-либо поведают о случившемся.

С некоторыми из потерпевших заключались своеобразные «сделки» на привлечение их подружек, за это девочки получали дополнительные денежные вознаграждения и, кроме того, могли ходить на дискотеки бесплатно, в том числе и на приезжавших иностранных ди-джеев - по предварительному звонку «благодетелей».

В ходе следствия выяснилось, что старший из мужчин был заражен гепатитом С. Зная о своем заболевании и желая отомстить за приобретенную болезнь, он продолжал заражать этим опасным и трудноизлечимым заболеванием несовершеннолетних девушек.

При обыске и задержании злоумышленников были обнаружены и изъяты наркотические вещества, диски и литература порнографического характера, огнестрельное оружие и граната.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.302 Уголовного кодекса Украины «Создание или содержание притонов разврата и сводничество». Кроме этого, действия его фигурантов подпадают под признаки еще нескольких статей Уголовного кодекса, заключили в пресс-службе милиции.