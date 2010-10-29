Дело сына прокурора передали в соседнюю область

Уголовное дело о гибели в ДТП трех женщин в Днепропетровске будет расследовать прокуратура Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Уголовное дело будет передано в Запорожскую область для непредвзятого и объективного расследования.

Сегодня Бабушкинский районный суд Днепропетровска избрал виновнику ДТП – сыну прокурора одного из районов города – меру пресечения в виде ареста. Задержанному предъявлено обвинение по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в 6.40 в Днепропетровске водитель джипа допустил наезд на пешеходов, ожидавших зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе посреди проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП погибли три женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Водитель оказался сыном прокурора одного из районов города.