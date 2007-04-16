Ющенко призвал силовиков не терять время

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает от руководителей силовых структур четкого выполнения указа о досрочном прекращении полномочий парламента. Об этом глава государства заявил сегодня во время еженедельной встречи с руководителями силовых и правоохранительных ведомств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в начале встречи В.ЮЩЕНКО отметил, что требует от стражей порядка и силовиков четкой и эффективной работы по обеспечению порядка и законности. По словам Президента, это, бесспорно, касается и выполнения Указа о досрочном прекращении полномочий парламента.

«Не тратьте время попусту. Президент принял Указ. Я от вас ожидаю его четкого выполнения. Это есть ваша функция – продемонстрировать 48 миллионам граждан, что в Украине работает закон, и фундаментальное право человека на выборы будет реализовано», – отметил В. ЮЩЕНКО.

При этом он добавил, что реакция стражей порядка, и в первую очередь Генеральной прокуратуры и СБУ, на действия, нарушающие закон и направленные на невыполнение Указа и срыв выборов, должна быть немедленной.

Генеральная прокуратура, отметил Президент, обращаясь к генпрокурору, должна также “сформировать четкую позицию на решение ряда областных советов относительно Указа Президента от 2 апреля”.

Кроме того, Глава государства указал всем собравшимся на необходимость организовать публичную работу их ведомств. С одной стороны, речь идет о доведении до работников соответствующих структур результатов встреч с Президентом и принятых на них директив, с другой – об информировании общества о своих действиях и решениях, добавил В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, в настоящее время ситуация в стране в целом стабильная и контролируемая. По єтому поводу В.ЮЩЕНКО поблагодарил всех, кто обеспечивает такое положение вещей. «Но вместе с тем я хотел бы от каждого руководителя ведомства услышать об эффективно принятых мерах», – отметил он.

Президент также добавил, что хочет слышать регулярные доклады о шагах, которые применяют руководители силовых структур с целью обеспечения порядка и соблюдения закона в государстве.

Во встрече приняли участие генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Госпогранслужбы Николай ЛИТВИН, начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО, начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Александр КИХТЕНКО, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Александр ГАЛАКА, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, начальник Управления государственной охраны Петр ПЛЮТА. Также на встрече были собравшиеся Секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Валерий ГЕЛЕТЕЙ, руководитель Главной службы и оборонной политики безопасности Секретариата Президента Михаил ЮРСА.