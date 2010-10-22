Могилев готов отпустить задержанных хирургов на операции

Министерство внутренних дел готово изменить меру пресечения врачам, задержанным по подозрению в незаконной трансплантации органов, если им понадобится проводить операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ журналистам в Ялте.

«Мы этот вопрос изучим. Если есть необходимость их участия в каких-то медицинских процедурах и эта необходимость будет обоснованной, то мы, возможно, примем решение об освобождении под подписку (о невыезде – УНИАН)», - сказал министр.

А.МОГИЛЕВ считает также, что милиция сумеет завершить расследование этого уголовного дела и передать его в суд. «Перспективу направления этого дела в суд мы считаем вполне реальной», - сказал глава МВД.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева оставил под арестом троих хирургов, обвиняемых в проведении незаконных хирургических операций.