Мужчины, попавшие к торговцам людьми, реже обращаются за помощью

Международная организация по миграции (МОМ) констатирует увеличение в Украине количества пострадавших от торговли людьми в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Представительства Международной организации по миграции в Украине Ан НГУЕН.

“За 9 месяцев этого года 827 пострадавших от торговли людьми обратились за помощью в Представительство МОМ в Украине, что больше, чем за 2009 год”, - сказал он.

По его словам, такой рост связан с экономической рецессией, поскольку большинство пострадавших после потери работы были вынуждены ехать на заработки за границу. А.НГУЕН отметил, что особенно возросла эксплуатация людей в экономическом и сельскохозяйственном секторе в отличие от принудительной сексуальной эксплуатации. Он также отметил, что мужчинам тяжелее обращаться за помощью и тяжелее осознать, что их не просто обманули, а они пострадали от транснационального преступления.

В свою очередь, президент центра “Ла Страда” Екатерина ЛЕВЧЕНКО отметила, что результаты опроса украинских трудовых мигрантов в Греции свидетельствуют о том, что больше всего украинских мигрантов в этой стране - в возрасте 41-63 года, при этом возраст женщин выше, чем мужчин. По ее словам, Греция и Италия предлагают украинцам работу, где больше нужны женщины старшего возраста: уход за людьми преклонного возраста, больными, детьми, в то время мужчины, прежде всего, едут работать на строительстве, которое нуждается в более молодой рабочей силе.

Е.ЛЕВЧЕНКО также сообщила, что больше всего настроены на миграцию люди в возрасте от 18 до 29 лет. При этом 56% из них проживают в городах. Больше хотят ехать работать за рубеж жители Западного и Восточного регионов, отметила она.