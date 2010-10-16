Венецианская комиссия отправит делегацию в Украину

Венецианская комиссия планирует отправить в Украину делегацию для изучения конституционной ситуации после отмены изменений в Конституцию, внесенных в 2004 году.

Об этом в телефонном разговоре сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ по завершению сессии комиссии в Венеции.

«Венецианская комиссия была проинформирована о ситуации. Мы также получили запрос от Парламентской Ассамблеи Совета Европы изучить ситуацию, и для исполнения этого запроса мы планируем направить делегацию в Украину для обсуждения с представителями власти и принятия нашего мнения на сессии в декабре, - сказал он.

По словам Т.МАРКЕРТА, делегация Венецианской комиссии может посетить Украину в конце ноября.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный суд Украины отменил изменения, внесенные в Конституцию в 2004 году, и фактически восстановил действие Конституции 1996 года.