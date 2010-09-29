АМК интересуется, почему в Украине тарифы на роуминг выше, чем в Европе

Антимонопольный комитет Украины (АМК) намерен рекомендовать мобильным операторам привести стоимость услуг международного роуминга к экономически обоснованному уровню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня в ходе круглого стола в АМК.

На заседании отмечалось, что в Европе тарифы на роуминг ниже, чем в Украине.

«Почему украинцы должны платить больше, чем, скажем, французы, за услуги международного роуминга?» – отметил исполняющий обязанности председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО.

После заседания он сообщил, что в ближайшее время АМК намерен предоставить свои рекомендации мобильным операторам относительно приведения стоимости этой услуги к экономически обоснованному уровню, и рассчитывает, что до нового года эти рекомендации будут выполнены. В противном случае, по словам Ю.КРАВЧЕНКО, АМК намерен реагировать в соответствии с конкурентным законодательством, в частности, применять штрафы.

В свою очередь, представители компаний – мобильных операторов отметили на заседании, что более высокие тарифы зависят от ряда факторов, в частности, связаны с тем, что мобильные операторы Европы устанавливают для украинских операторов более высокие ставки. Они считают, что их ставки на роуминг не являются завышенными.

По данным АМК, максимальный розничный тариф на исходящие звонки в пределах ЕС с 1 июля т.г. составляет 0,39 евро, за входящие – 0,15 евро. При этом тариф на услуги международного вызова в странах Европы за осуществление звонков в Украину, установленный ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», составляет 10 грн., «МТС Украина» – 13,33 грн. (не на номера МТС), ООО «Астелит» – 11,05 грн., ЗАО «Украинские радиосистемы» – 25,8 грн., ОАО «Укртелеком» – 12,5 грн., ООО «Голден Телеком» – 34,16 грн. Вместе с тем, стоимость роуминга в странах Европы за входящие звонки, установленная «Киевстар», составляет 10 грн., «МТС Украина» – 10 грн., «Астелит», – 11,05 грн., «Украинские радиосистемы» – 17,5 грн., «Укртелеком» – 6,7 грн., «Голден Телеком» – 10,77 грн.

Таким образом, стоимость услуг роуминга, которые предоставляют украинские операторы, в несколько раз превышает максимальные тарифы ЕС, сообщают в АМК.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины считает, что стоимость услуг роуминга, которые предоставляют операторы мобильной связи, является завышенной.

В июле т.г. АМК начал расследование обоснованности стоимости услуги роуминга, которую предоставляют украинские операторы.