Клиент после отказа в кредите заложил вход в банк кирпичом

Обиженный клиент британского банка Barclays заложил кирпичом вход в отделение банка, после того как ему было отказано в выдаче кредита, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британское издание Metro.

Девелопер Кэмерон Хоуп, отчаявшись от безнадежности, при поддержке местных друзей-бизнесменов заложил входную дверь в отделение банка кирпичными блоками, соорудив импровизированную стену 2,4 на 1,2 метра.

На свежей кладке мужчины развесили плакаты, обличающие "жадность" британских банков, включая не только Barclays.

"Банки душат восстановление экономики после кризиса, отказываясь кредитовать бизнес. Наше терпение лопнуло", - так прокомментировал стихийную акцию протеста 59-летний Хоуп.

Акция протеста продолжалась пока полиция не пригрозила арестовать "строителей-любителей", они демонтировали еще не успевшую окончательно "схватиться" кладку.