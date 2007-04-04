Отбыл еще один ”митинговый” поезд из Крыма

Из Крыма в Киев сегодня выехал поезд с людьми, которые направляются в столицу для участия в митингах в поддержку правящей коалиции и Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по некоторым данным, в Киев выехали порядка 500-600 крымчан (правда, называется и цифра - 1000 человек) - в основном, молодежь. Никаких инцидентов при отправлении спецпоезда не было.

Пассажиры спецпоезда, как сообщает Черноморская телерадиокомпания, говорят, что едут в столицу за собственные деньги, при этом они не отвечают на вопрос, когда вернутся из Киева.

В Крымской дирекции Приднепровской железной дороги ЧТРК сообщили, что "за такие поездки с ними расплачиваются наличными". "Две последние заявки, по словам начальника пассажирского отдела Петра ИВАНОВА, обошлись заказчикам в двести тысяч гривен", - отмечает Черноморская телерадиокомпания. По данным П.ИВАНОВА, за последние две недели из Симферополя в Киев отправили три заказных состава.