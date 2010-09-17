По подозрению в убийстве ребенка задержаны его родители

В Крыму по подозрению в убийстве полуторагодовалого ребенка задержаны его родители.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, 16 сентября вечером в милицию от врача Ливадийской больницы поступила информация о том, что к ним был доставлен полуторагодовалый мальчик в тяжелом состоянии. Ребенок вскоре скончался в реанимационном отделении больницы.

В медучреждение мальчика привезли его 17-летняя мать и отчим. Молодая пара длительное время нигде не работала. Узнав о смерти сына, молодые родители тут же из больницы скрылись. Подобное поведение дало правоохранительным органам основания предположить, что смерть ребенка была неслучайной. Кроме того, при первом осмотре на теле малыша были выявлены многочисленные гематомы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий родители ребенка были установлены и задержаны. Как оказалось, отчим ялтинским милиционерам известен давно и в настоящее время находится под следствием. Ранее против него возбуждалось уголовное дело по факту незаконного лишения свободы жителя Алупки и нанесения ему телесных повреждений.

"На допросе пара сложившуюся ситуацию объяснила тем, что вечером ребенку стало плохо, по рекомендации родственников ему был дан медицинский препарат, от которого состояние малыша ухудшилось, после чего родители обратились за квалифицированной помощью врачей", - сообщили в милиции.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, кроме гематом и ссадин на теле, у ребенка имеются множественные разрывы внутренних органов.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть ребенка, возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного отчима избрана мера пресечения - содержание под стражей. Проводится проверка о причастности матери к совершению данного преступления.