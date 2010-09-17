«Житомирски ласощи» сменили составы наблюдательного совета и правления

Собрание акционеров ЗАО “Житомирски ласощи” изменило состав Наблюдательного совета и состав Правления предприятия.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили владельцы ЗАО “Житомирски ласощи”. Компанию Delta Capital SA (владеет более 95% акций ЗАО) представлял Эверт БРААМ, другого акционера - компании Cobisco Union Ink - Максим ВОЛОВИК, от Наблюдательного совета предприятия присутствовал его председатель Юрий ЛИЩИНСКИЙ.

Э.БРААМ сообщил о проведении 16 сентября собрания акционеров ЗАО “Житомирски ласощи”, на которых был изменен состав Наблюдательного совета и состав Правления общества.

В частности, по его словам, в новый состав Наблюдательного совета ЗАО “Житомирски ласощи” избраны: председатель НС Ю.ЛИЩИНСКИЙ, члены НС Роман КАТЦНЕЛЬСОН и Михаил ВЕНДРОВ.

Новый состав Правления ЗАО “Житомирски ласощи”: председатель Правления Леонид НЕХАМКИН, члены Правления: Владимир ЦЕМА и Людмила ЛУЩИК.

При этом Э.БРААМ отметил, что компания Delta Capital SA как мажоритарный акционер, которому принадлежит 95,07% акций предприятия, полностью доверяет новому составу Наблюдательного совета и Правления компании и наделяет их всеми полномочиями для возобновления прав владельцев компании.

“У владельцев ЗАО “Житомирски ласощи” вызывало обеспокоенность то, что предыдущее руководство предприятия нарушило права акционеров относительно контроля финансов, корпоративных прав и управленческих решений компании, - отметил Э.БРААМ. - Потому мы надеемся, что новое руководство компании правовым способом сможет разрешить существующий конфликт на предприятии. Мы приветствуем инициативы руководства Украины относительно защиты прав иностранных инвесторов. Считаем, что лучшим залогом обеспечения прав инвесторов является строгое соблюдение законодательства Украины и своевременное наказание нарушителей компетентными органами государства”.

Также Э.БРААМ объявил, что “собрание акционеров приняло решение провести следующее внеочередное общее собрании 26 ноября 2010 года и обязали новое Правление обеспечить надлежащую организацию общих собраний в соответствии с требованиями устава компании и действующего законодательства, а также провести аудит финансово-хозяйственной деятельности ЗАО и отчитаться перед акционерами”.

Председатель Наблюдательного совета Ю.ЛИЩИНСКИЙ заметил: “Мы надеемся на то, что наше обращение к Съезду судей Украины от 16 сентября 2010 года, обращения к Высшему совету юстиции и к Высшей квалификационной коллегии Украины с жалобой на действия судьи Т. Житомирского хозяйственного суда и судьи Ш. Богунского районного суда, которые, прямо нарушая нормы закона, способствовали блокированию деятельности предприятия и ограничили права владельцев на управление финансами и имуществом предприятия, получит законную оценку. Надеюсь, что на период правового спора финансово-кредитные учреждения Украины примут во внимание, что все полномочия предыдущего руководства предприятия собранием акционеров 16 сентября полностью отменены. Напомню, что согласно решению областной межведомственной антирейдерской комиссии в действиях бывшего руководства ЗАО “Житомирски ласощи” были установлены признаки рейдерства”.

Как сообщил Э.БРААМ, “новый председатель правления Леонид НЕХАМКИН будет официально представлен трудовому коллективу ЗАО “Житомирски ласощи” в понедельник, 20 сентября”.