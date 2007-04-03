Президент Американской торговой палаты: роспуск парламента пугает инвесторов

Указ Президента Украины о роспуске Верховной Рады пугает инвесторов. Об этом корреспонденту УНИАН заявил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе ЗУКОСКИ, отвечая на вопрос о влиянии Указа на деловое сотрудничество с другими странами.

“Такого рода поведение пугает всех инвесторов: уже работающих на рынке, тех, кто заинтересованы во вхождении на рынок Украины, и тех, кто пока еще не инвестировал. В большинстве случаев, такая ситуация заставит инвестора ожидать ясности, возвращения стабильности и прогнозируемости, при которой они будут себя чувствовать более уверенно. Те инвесторы, которые уже ведут свои проекты, также ожидают возвращения стабильности и прогнозируемости для того, чтобы им можно было сосредоточиться на эффективном развитии своего бизнеса”, - сказал он.

По словам Х.ЗУКОСКИ, чем дольше продлится неопределенность в стране, тем больше потеряет украинская экономика (и в конечном итоге украинский народ), продолжая упускать имеющиеся возможности и строить успешное будущее в глобальном мировом сообществе.

Многие страны постоянно конкурируют между собой за весьма ограниченные объемы свободных инвестиционных потоков в мировой экономике, от метил президент Американской торговой палаты в Украине.

«И внутренние и иностранные инвесторы обращают внимание как на стабильность, так и на предсказуемость определенного рынка перед тем, как начать инвестировать. На стабильность и предсказуемость украинского рынка во многом влияет правительство, новые законы и регуляторные акты, которые непосредственно влияют на бизнес. К сожалению, за последние несколько месяцев уровень предсказуемости и стабильности заметно снизился, т.к. и Президент и Премьер-министр, а также их ближайшее окружение были заняты укреплением своих позиций во власти. Постоянная политическая борьба привела к решению Президента о роспуске Парламента, в то время как сторонники Премьер-министра и Главы Парламента противостоят такому решению”, - сказал он.

По мнению Х.ЗУКОСКИ, публичное демонстрирование недостатка стремления или же способности достичь компромисса привело к обострившемуся кризису, который и происходит сейчас в стране.

«Как новые, так и уже присутствующие в стране инвесторы, которые вводят иностранный и докальный капитал, чрезвычайно важны для успешности Украины в будущем. Они предоставляют новые рабочие места, платят налоги и помогают Украине быть конкурентоспособной на мировом рынке», - подытожил глава АТП.