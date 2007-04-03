Аваков празднует победу над областным Советом

Верховный суд Украины подтвердил легитимность пребывания Арсена АВАКОВА в должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник губернатора Василий ТРЕТЕЦКИЙ.

По его словам, сегодня ВСУ отменил определение Высшего административного суда Украины и оставил в силе постановление апелляционного суда Харьковской области от 30 ноября 2006 года о том, что депутаты во время высказывания недоверия губернатору А.АВАКОВУ летом 2006 года допустили серьезные нарушения.

В.ТРЕТЕЦКИЙ считает это решение Верховного Суда торжеством демократии в Украине. Он назвал это решение справедливым и поздравил граждан тем, что почти год борьбы за восстановление законных прав губернатора увенчался победой.

Как сообщал УНИАН, в июле 2006 года Харьковский областной совет тайным голосованием выразил недоверие председателю Харьковской ОГА А.АВАКОВУ.

А.АВАКОВ заявил, что тайное голосование на сессии облсовета состоялось с грубыми нарушениями, и он будет добиваться отмены этого решения.