В Донецкой области бомжи сожгли детский сад

Сегодня в Донецкой области в поселке Черкасское (г. Славянск) сгорел детский садик, в результате пожара никто не пострадал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК. Его слова подтвердили в Главном управлении МЧС Украины в Донецкой области.

«Сегодня ночью в поселке Черкасском Славянского района бомжи залезли в детский садик, что-то там искали, пытались чем-то там (поживиться)… и спалили его просто, просто спалили и все», - сказал губернатор.

В облуправлении МЧС рассказали, что 13 сентября в 03.15 на пульт управления МЧС в г. Славянске поступила информация о пожаре в помещении детского сада поселка Черкасское. Было установлено, что пламя вырывается из окон здания детского сад и уже перекинулось на крышу, людей в помещении нет.

При ликвидации пожара были задействованы 2 автоцистерны и 10 человек личного состава. Уже в 4.18 пожар был локализован, а в 4.56 - ликвидирован.

Лишь своевременное и профессиональное действия пожарных свел ущерб детского дошкольного учреждения к минимуму - выгорело 100 кв.м кровли и 50 кв.м деревянных перекрытий. Причина пожара устанавливается.

В МЧС отметили, что здесь большой сложностью в работе пожарных стало то, что в поселковых гидрантах и пожарных водохранилищах отсутствовала вода, и заполнять пожарные цистерны пришлось в водоеме оросительного хозяйства, который расположен на расстоянии 2-2,5 километра от места пожара.