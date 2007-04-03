Януковичу уже не до инвестиций?

Запланированное на сегодняшний день, 3 апреля, выступление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на открытии Международного энергетического инвестиционного форума не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили организаторы форума со ссылкой на пресс-службу правительства.

Вместо В.ЯНУКОВИЧА форум откроет вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Киеве пройдет Международный энергетический инвестиционный форум, организованный Министерством топлива и энергетики Украины и Европейской бизнес-ассоциацией.

В ходе форума намечено обсудить состояние энергетического сектора Украины и его роль в контексте глобального энергетического рынка. Кроме того, будут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры нефтегазового сектора и электроэнергетики, энергогенерирующих мощностей в Украине, возможность разведки и добычи полезных ископаемых в Украине. Планируется также презентация конкретных инвестиционных проектов в сфере энергетики.