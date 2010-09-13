Вандалы повредили памятник жертвам Голодоморов

В городе Лохвица Полтавской области неизвестные повредили памятник жертвам Голодоморов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления МВД в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

«11 сентября неизвестные сбили с постамента фигуру скорбящего ангела, который является частью композиционного решения знака. Также ангелу отбили оба крыла. Ведется следствие», -сказал Ю.СУЛАЕВ.

По данным милиции, факт вандализма по отношению к этому памятнику зарегистрирован второй раз. Первый случай произошел в начале мая 2010 года. Потом памятник был восстановлен. 16 мая 2010 г. памятник освятил представитель Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Памятник жертвам Голодоморов в Лохвице был установлен в октябре 2009 года.