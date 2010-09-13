АУБ и 10 коммерческих банков подали в суд на НБУ

Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Национальному банку Украины (НБУ).

Об этом УНИАН сообщили в АУБ.

«Ассоциация украинских банков продолжает активные действия относительно отмены постановления НБУ от 9 июня 2010 г. №273 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», как такого, которое нарушает права средних и малых банков. В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд г. Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого Постановления НБУ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №273 от 6 июля 2010 г., среди прочего, обязал банки до 1 января 2012 г. увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления №273, то есть на 16 июля 2010 г.

В АУБ считают вышеуказанный документ таким, «который нарушает права группы средних и малых банков».

По словам Президента АУБ Александра СУГОНЯКО, данным постановлением Нацбанк применил административные методы управления, которые не отвечают международным стандартам.