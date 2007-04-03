Янукович предлагает Ющенко не обнародовать Указ о роспуске парламента

Началось экстренное заседание правительства. Премьер-министр Виктор Янукович предлагает Президенту не обнародовать Указ о роспуске Верховной Рады, и следовательно Указ не вступит в силу.

Постановление Верховной Рады о предотвращении действий, которые несут угрозу общественному порядку, направлена на "поиск того компромисса, о котором мы все время говорили". Такое заявление в ходе расширенного заседания Кабмина сделал премьер-министр Виктор Янукович. "По моему мнению, это постановление отвечает содержанию тех требований, которые были со стороны оппозиции и Ющенко... Оно принято. Во втором постановлении отмечено, что указ Виктора Ющенко издан с нарушением Конституции и не может будет выполнен. Согласно этому постановлению, Кабмину запрещается изъятие средств для проведения внеочередных выборов. Это постановление вступает со дня принятия", - заявил он.

"Ситуация, которая сложилась сегодня… она не может не волновать ни одного гражданина Украины. Мы (правительство) должны действовать в пределах конституции и должны обеспечить правопорядок в стране, общественный порядок", - подчеркнул премьер. "Поэтому, безусловно, мы должны обеспечить работу всех предприятий государства, обеспечить все предприятия всеми ресурсами. Мы с вами несем ответственность за функционирование всего промышленно-хозяйственного комплекса государства", - добавил он.

В.Янукович также отметил, что нужно обеспечить "разъяснительную работу среди населения", которая должна быть направлена на сохранение мира и недопущение правонарушений.

Премьер-министр Украины призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не обнародовать или отменить указ о досрочном прекращении полномочий ВР пятого созыва.

«Что касается того, что будет дальше происходить, безусловно, это будет зависеть от многих факторов. Считаю, сейчас есть возможность у Президента Украины предпринять несколько шагов, направленных на недопущение дестабилизации ситуации в стране», - сказал он.

«Первое, что может сделать Президент: он может не обнародовать этот Указ и он не вступит в силу. И сесть за стол переговоров», - прибавил он.

После этого, по его мнению, следует вместе работать вокруг постановления ВР, в котором замечается, что отсутствуют основания для роспуска.

«В случае, если Указ не будет обнародован, принимается решение всеми институтами власти при участии представителей фракций ВР, и государство дальше живет спокойно, цивилизовано и развивается - такая перспектива есть», - отметил премьер.

Он подчеркнул, что если всё же Президент обнародует завтра Указ, у него будет возможность его отменить другим своим указом.

«Все другое приведет к значительному обострению ситуации в стране. Все другое, и я об этом говорил Президенту лично, ляжет тяжелым грузом на голову государства», - убежден В.Янукович.

«Я считаю, что Президент имеет такую возможность принять такое решение и пойти конституционным путем. Именно к этому я призываю Виктора Андреевича ЮЩЕНКО сделать это уже сегодня (отменить Указ)».