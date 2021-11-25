Всего в забеге участвовали восемь ученых.

Украинские полярники приняли участие в "Марафоне, который никто не хочет бежать". Они таким образом решили привлечь внимание к российской агрессии против Украины на Донбассе.

Об этом сообщается на странице Национального арктического научного центра в Facebook.

Участники 26-й экспедиции пробежали круг в 400 метров вокруг здания аэрологии, и "передали эстафету". Дистанция далась украинским полярникам нелегко, потому что они бежали по льду и снегу.

Всего в забеге участвовали восемь полярников. Они вместо стартовых номеров использовали листы с шокирующими данными о войне на востоке Украины.

"Несмотря на то, что мы находимся на краю света, мы ни на миг не забываем, что в Украине идет война. И хотим напомнить всем неравнодушным о беде, постигшей нашу страну", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские призвали присоединиться к марафону, потому что, "если к нему смогли присоединиться даже зимовщики в Антарктиде, почему вы не сможете?"

Марафон, который никто не хочет бежать – что известно о проекте

Марафон стартовал в поселке Нью-Йорк Донецкой области, который находится буквально в километре от линии фронта. Проект создан, чтобы напомнить о военной агрессии РФ против Украины.

Начали забег 7 ноября пять украинцев: военный, волонтер, медик, военный журналист и переселенка. К акции присоединились более 35 тысяч человек из разных уголков Украины и мира. Акция будет длиться до тех пор, пока будут желающие бежать.

Как ранее сообщал УНИАН, полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" сделали фото в поддержку климатического марша.

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Автор: Анастасия Горбачева