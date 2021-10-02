Новорожденные весят примерно 25 килограммов. При этом они быстро набирают массу, благодаря питательному молоку матери.

Недалеко от станции "Академика Вернадского" на Аргентинских островах начался сезон размножения тюленей Ведделла. Украинские полярники рассказали, что на свет появились трое тюленят: две самки и самец.

Об этом они сообщили на странице станции "Академика Вернадского" в Facebook.

Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола - в честь пролива, вблизи которой она появилась на свет. Второе имя самке дал дизелист Александр Книжатко, поскольку он первым нашел ее, да еще и перед своим днем рождения. Ее назвали Кралей.

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А вот третий детеныш, к сожалению, не выжил. Ученые хотят провести исследования, которые установят причину смерти животного.

Выжившие тюленята кажутся здоровыми и чувствуют себя хорошо. Они упитаны и активны.

Новорожденные весят примерно 25 килограммов. При этом они быстро набирают массу, благодаря питательному молоку матери. Отметим, что жирность молока тюленей составляет 54%.

Самки кормят своих детенышей чуть больше месяца. К тому моменту малыши уже могут весить 90 килограммов, что позволит им пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане. Когда самки перестанут кормить детенышей, то смогут снова выводить потомство.

Стоит отметить, что украинские ученые также проводят и другие исследования тюленей. К примеру, изучают особенности их размножения и питания. Они также исследуют ткани пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и тому подобное.

Также украинцы исследуют звуки тюленей Уэдделла, поскольку большинство их звуков человек не слышит, ведь они относятся к ультразвуковым частотам.

Как писал УНИАН, осенью 2020 года на украинской полярной станции "Академик Вернадский" впервые родилось тюленя.

"На о. Галиндез, где расположена наша станция, родилось первое тюленя Уэдделла. Это девочка, которая пока напугана и держится матери", - говорится в сообщении.

Полярники отметили, что беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев, а рождение малышей происходит просто на льду. Каждая самка приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, а в длину – до 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг.

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Автор: Виктория Гордиенко