Они едва ли не ежедневно видят последствия изменения климата.

Полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" сделали фото в поддержку климатического марша.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Марш состоится в Киеве 26 сентября. Его цель - напомнить людям об угрозе изменения климата и связанных с этим природных катаклизмах.

Команда 26 Украинской антарктической экспедиции отметила, что поддерживает марш, а также призывает людей заботиться о планете.

Читайте такжеДикие кабаны бродят по улицам Рима и пугают местных жителей (видео)Они сфотографировались в летней одежде, чтобы подчеркнуть аномальность процессов, которые происходят в экосистемах Антарктики.

"В Антарктиде, как нигде больше на планете, уже сейчас можно увидеть последствия изменения климата. За последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на +3С⁰ – это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией. Это приводит к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, изменяется химический состав Южного океана, Антарктида "зеленеет", некоторые виды животных захватывают новые, не свойственные ранее для них территории и тому подобное", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили возраст кита, останки которого лежат неподалеку от украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

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Автор: Людмила Жерновская