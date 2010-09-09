Уникальная операция в Хмельницком: удалили пулю из сонной артерии

В Хмельницком хирурги провели уникальную операцию, удалив пулю из сонной артерии 15-летнего парня, в которого стреляли из пневматического оружия.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заведующий отделением сосудистой хирургии Хмельницкой областной больницы Юрий ДУДЧИК, подобные операции проводятся очень редко.

“Случай уникален тем, что он до сих пор не был описан в специальной литературе. Сонная артерия - это артерия, питающая головной мозг. Какой-либо ее пережим на длительное время, а тем более, если бы пуля провалилась в просвет сонной артерии, повлек бы тромб. Пуля частично пробила артерию и застряла в стенке. К счастью, не оторвались тромбы, а мы сработали, как надо”, - отметил он.

Он добавил, что проведение операции консультировали специалисты из Института хирургии и трансплантологии Украины. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное.