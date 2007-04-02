Евреям в ближайшие дни нельзя пользоваться транспортом

Праздник еврейской Пасхи - Песах - наступает сегодня вечером с заходом солнца. Песах отмечается в память избавления евреев от 400-летнего рабства. Это библейское событие произошло 3,5 тыс лет назад, когда пророк Моисей вывел свой народ из египетского плена.

Иудейская Пасха, вычисляемая по лунному календарю, продолжается восемь дней, из которых особо выделяются два первых и два последних. На них распространяются все законы субботы, запрещающие работать и даже пользоваться транспортом. Одна из главных традиций - употребление мацы как память о ниспослании евреям в египетской пустыне манны небесной. Маца печется на основе муки и воды без соли и дрожжей.