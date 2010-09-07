Независимые профсоюзы обязательно включатся в борьбу за санатории

К борьбе за имущество ФПУ, в частности за санаторно-курортные заведения «Укрпрофздравницы», обязательно присоединятся независимые профсоюзы, то есть профсоюзные объединения, которые сегодня не входят в состав ФПУ.

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, комментируя УНИАН сообщение газеты «Зеркало недели» о том, что депутаты Верховной Рады Крыма готовят проект решения, по которому у Федерации профсоюзов Украины отнимут в коммунальную собственность земли под санаториями в АРК.

«В деятельности «Укрпрофздравницы» за последние несколько лет накопились множество фактов, которые должны были бы заинтересовать прокуратуру. Однако, по моему мнению, суть проблемы заключается не столько в возможных злоупотреблениях с имуществом «Укрпрофздравницы» (это, повторю, дело следственных органов), сколько в том, что уже давно идет спор, кто имеет законное право собственности на это имущество – ФПУ или государство, - считает В.РОЙ. - Вспомним хотя бы многомесячной давности сообщения о намерениях правительства Николая АЗАРОВА отнять у ФПУ санаторно-курортные заведения, построенные до 1991 года. Подобные проекты существовали и во времена «помаранчевой» власти. Кстати, по подсчетам экспертов, «Укрпрофздравница» стоит около двух миллиардов долларов».

По мнению В.РОЯ, сегодня этот спор явно обострился. «В связи с этим независимые профсоюзы обязательно снова затронут вопрос о своих правах на часть имущества «Укрпрофздравницы», - прогнозирует В.РОЙ. - Ведь правовые основания отчуждения имущества ФПУ, на которые ссылаются сторонники «национализации», такие же, какими руководствуются независимые профсоюзы, – до 1991 года заведения «Укрпрофздравницы» создавались за средства всех граждан, в том числе и тех, кто сегодня не является членом организаций ФПУ, но является членом независимых профсоюзных организаций”.

Как подчеркнул В.РОЙ, в 1991 году, после провозглашения Украиной государственной независимости, ФПУ и независимые профсоюзы подписали декларацию о совместном использовании имущества бывших советских профсоюзов. “И хотя эта декларация так и не была воплощена в конкретные соглашения, вина за это полностью лежит на ФПУ, которая незаконно монополизировала право пользования имуществом, которое создавалось за средства не только нынешних членов ФПУ”, - отметил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября “Зеркало недели” со ссылкой на свои источники сообщила, что депутаты Верховной Рады Крыма готовят проект решения, по которому у Федерации профсоюзов Украины в коммунальную собственность отнимут земли под санаториями в АРК.

По данным источников, на такой шаг крымские депутаты решились, чтобы у руководства ФПУ не было искушения распоряжаться землей под предлогом "аренды" и "реконструкции" санаторных объектов.

Как пишет "ЗН", крымские депутаты инициируют передачу в коммунальную собственность земель санаториев ФПУ после ряда скандалов в автономии.

Так, в июне этого года правление ЗАО "Укрпрофздравница" (оператора большинства санаториев ФПУ) решило передать в аренду на 3 года трем фирмам - ЧП "Фирма Хелп" (Донецк), ООО "Лига-Инфо" и ООО "Трансэкспо плас" - курортную инфраструктуру санатория "Ясная поляна" (10 объектов), что в поселке Гаспра на ЮБК.

Как пишет издание, данная операция с украинскими профсоюзами оказалась очень выгодной финансово для перечисленных коммерческих структур.

"Ясная поляна" - уникальный санаторий матери и ребенка с 12-ю лечебными отделениями и десятками памятников архитектуры, построенный в живописном парке площадью 18 га, неподалеку от горы Ай-Петри. Как профсоюзный санаторий для трудящихся он существует 80 лет. А до этого был парковым имением, которое посещали практически все классики русской литературы начала ХХ века.