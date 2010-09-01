Следователь по особо важным делам погиб при падении машины с моста

В ДТП погиб старший следователь по особо важным делам прокуратуры Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, следователь ехал из Полтавы в Лубны по служебным делам, и при в 13.20 при въезде на мост через речку Сулу произошло ДТП.

«Обстоятельства ДТП еще уточняются, но предварительно известно, что неожиданно перед его «Тойотой» появился мужчина. Автомобиль его сбил и вылетел с моста через ограждение с высоты 3-4 метров вниз. Автомобиль приземлился на прибрежный участок. Водитель 1978 года рождения погиб на месте ДТП, а пешехода госпитализировали в больницу»,- сказал Ю.СУЛАЕВ.

Он также отметил, что на место трагедии выехало руководство ГАИ, милиции и прокуратуры.