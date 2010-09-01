Табачник уже передумал вводить вступительные экзамены в вузах

Минобразования вынесло на общественное обсуждение новые Условия приема в вузы. Обсуждение продлится до 25 сентября, пишет "Сегодня". Предлагается ряд существенных новшеств. В частности, на неделю увеличить срок проведения вступительной кампании. Прием документов предполагают начать 1 июля, а не 15-го, как было в этом году. Тем, кому предстоит сдавать творческий конкурс, дается три недели, а не две, — до 22 июля. У тех, кто поступает на специальности, где не нужен творческий конкурс, будет время до 31 июля (то есть месяц, а не 3 недели, как было в 2010-м). Кроме того, вузам нужно разработать форму для предварительной регистрации заявлений абитуриентов по интернету. Предполагается, что эти меры уменьшат размеры очередей из желающих подать документы. Этим летом очереди в первую неделю подачи документов были огромными — все боялись не успеть. Количество вузов, в которые можно подавать документы, не изменилось — их останется 5.

Еще одна новинка — для поступления нужно набрать на тестировании не меньше 140 баллов (равнозначно «тройке» по пятибалльной системе) по профильному предмету. В этом году никаких ограничений не было. По остальным тестам нужно набрать от 124 баллов (можно и меньше, но тогда по профильному нужно иметь не меньше 170)

Также из проекта исчезла норма о проведении вступительного экзамена как третьей составляющей, есть только тесты и средний балл школьного аттестата, как было и в этом году.