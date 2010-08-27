Мэр Немирова вышел из-под ареста, но домой не пришел

Следственное управление Главного управления Министерства внутренних дел в Винницкой области объявило в розыск мэра Немирова Виктора КАЧУРА, которому Ленинский районный суд Винницы изменил меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Винницкой области.

В.КАЧУР был объявлен во всеукраинский розыск в связи с тем, что в настоящее время нет данных о его местонахождении, объяснили в милиции.

Подследственный также не появился по месту жительства после освобождения его из-под ареста по решению суда.

Как сообщал УНИАН, Ленинский районный суд Винницы 20 августа принял решение изменить меру пресечения в отношении мэра Немирова В.КАЧУРА, задержанного за взятку в 1,85 млн. грн., из содержания под стражей на подписку о невыезде.

В.КАЧУР был задержан в помещении горсовета во время передачи взятки от директора открытого акционерного общества за решение вопроса о передаче земельного участка площадью 1,5 га в аренду с дальнейшим ее выкупом. Прокуратура Винницкой области возбудила уголовное дело по ст.368 ч.3 (получение взятки в особо крупных размерах должностным лицом) Уголовного кодекса.

26 июня Ленинский райсуд Винницы арестовал В.КАЧУРА на 2 месяца.