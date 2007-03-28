Железная дорога изменила график движения 22 пассажирских поездов

Приднепровская железная дорога в связи с плановым ремонтом путей перед началом летних перевозок с 26 марта по 3 мая 2007 изменила график движения 22 пассажирских поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, 15 пассажирских поездов, следующие через территорию Днепропетровской области из Киева, Львова, Одессы, Кривого Рога, Умани в направлении Донецка, вместо станций Синельниково-2, Чаплино, Просяная, Межевая будут проходить через Новомосковск-Днепровский, Павлоград-1, Красноармейск.

На указанных участках Приднепровской железной дороги изменены графики движения международных поездов №18 (Киев - Адлер), №26 (Киев - Кисловодск) №32 (Киев - Баку) №46 (Львов - Адлер) №120 (Кишинэу - Адлер), №52 (Кишинэу - Саратов), №142 (Симферополь - Свердловск).