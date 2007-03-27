В доме, из которого стреляли в Курочкина, нашли винтовку с оптическим прицелом

Сотрудники экспертной службы МВД Украины нашли винтовку и подставку для стрельбы из нее в одном из помещений 9-этажного дома, расположенного напротив Святошинского райсуда г. Киева, где сегодня был убит российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, эксперты вынесли эту винтовку в чехле из-под гитары и положили в свой автомобиль.

В то же время, как стало известно из информированных источников, это оружие было с оптическим прицелом.