В Украине на 10 рабочих мест претендует 51 человек (на 1 января т.г. – 83 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2010 года сократилось на 24% – до 411,2 тыс. человек (на 1 июля 2010 года – 411,2 тыс. человек, на 1 января 2010 года – 545,6 тыс. человек).

На 1 августа 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 81,2 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,4 тыс. человек). В частности, на 1 июля т.г. потребность предприятий в работниках составляла 79,7 тыс. человек.