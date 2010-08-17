В днепровской воде нашли холерный вибрион

В днепровской воде на территории Запорожья выявлен холерный вибрион.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной санэпидемстанции.

Холерный вибрион 01 группы был выявлен санэпидслужбой Запорожья при осуществлении мониторинга за санитарным состоянием Днепра и качеством речной воды в местах водопользования населения.

"В пробах речной воды, отобранных на пляжах Центральном и причала ОАО "Запорожкокс", а также на очистных водопроводных сооружениях ОАО МК "Запорожсталь" выделен холерный вибрион 01 группы", - сообщает облСЭС, отмечая, что степень его опасности пока однозначно не определена.

"Степень его заразности на данный момент изучается в Украинской противочумной станции в городе Симферополь", - сообщает облСЭС.

Для предупреждения возникновения и распространения холеры, которая передается с водой, главным государственным санитарным врачом Запорожье вынесено постановление о временном запрете купания на Центральном пляже Запорожья и в зонах массового отдыха населения на берегах реки Днепр от плотины ДнепроГЭС до нижней границы города.

Учитывая тот факт, что холерный вибрион обнаружен также на очистных водопроводных сооружениях ОАО "Запорожсталь", где проходит водоподготовку питьевая вода, подающаяся на меткомбинаты "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь", руководителям данных предприятий "предоставлены рекомендации относительно максимального ограничения использования питьевой воды, которая проходит водоподготовку на очистных водопроводных сооружениях ОАО МК "Запорожсталь".

Руководству заводов также рекомендовано "обеспечить водоснабжение работников металлургических комбинатов из альтернативных источников водоснабжения (предприятий доочистки воды, бутилированной воды)".