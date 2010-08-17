Постоянный ветер спас рыбу в Азовском море

Постоянно дующие ветры, которые хорошо перемешивали воды в аномально жаркую погоду, уберегли рыбу в Азовском море от замора.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины по научной работе Александр БОЛТАЧЕВ, который вернулся в Севастополь из комплексной гидробиологической экспедиции ИнБЮМ (проходила с 3 по 12 августа) по оценке экологического состояния основных групп морских и пресноводных организмов в Сиваше, Азовском море (в пределах Казантипского природного заповедника и прилегающих акваторий).

«Экспедиция выдалась сложной, и, прежде всего, в связи с известными погодными условиями - температура воды была не ниже 29 градусов, а временами достигала 32 градусов», - отметил А.БОЛТАЧЕВ.

По его словам, обычно в воде такой температуры возникают разные «неприятные явления, в том числе и заморные». «Но в этом году помогли практически постоянно дующие ветры, которые осуществляли хорошее перемешивание воды, и причин для массовых заморов на Азовском море (по крайней мере, в период нашей экспедиции) не было. Была отмечена локальная гибель рыб, например, в бухте Русская, находившейся с подветренной стороны. Там мы отмечали гибель бычков, кефали, других видов рыб», - добавил А.БОЛТАЧЕВ.

Комментируя общее состояние фауны и флоры Азовского моря, он отметил, что, «естественно, идет интенсивный процесс фотосинтеза, развития микроводорослей». «Но, повторюсь, благодаря ветрам таких опасных явлений, как заморы, нами в Азовском море выявлено не было», - добавил А.БОЛТАЧЕВ.

По его данным, в Черном море замор рыбы также не наблюдается.

Как сообщал УНИАН, 4 августа представители оперативного отдела по охране водных и живых ресурсов Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции сообщили, что в Азовском море из-за жары, и, как следствие, предморового состояния бычка, разрешен вылов данного вида рыбы без квот.

«Из-за высокой температуры морской воды состояние рыбы предморовое, мы не только разрешаем, но иногда и заставляем рыбаков выходить в море и ловить бычка, чтобы не было выброса на берег. Рыба задыхается. Если произойдет выброс, то будет нанесен ущерб окружающей среде», - сказал начальник оперативного отдела Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции Алексей КОБЫЛЬСКИЙ.

По информации специалистов, температура воды у берегов Азовского и Черного морей достигла рекордной отметки - 28-29 градусов. Чем больше температура воды - тем меньше в ней содержание кислорода, что может пагубно отразиться на жизнедеятельности фауны.