В Донецкой области возбуждено 9 уголовных дел за поджоги стерни

В Донецкой области возбуждено 9 уголовных дел по фактам поджогов стерни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Уголовные дела возбуждены по фактам поджогов стерни в Славянском, Красноармейском, Марьинском, Ясиноватском и Першотравневом районах.

Так, прокурором Першотравневого района завершено досудебное следствие по уголовному делу в отношении сотрудника агрофирмы, который поджег стерню на поле, принадлежащем предприятию. В результате огонь уничтожил остатки злаковых культур на площади 45 га. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Аналогичный факт был зафиксирован и в Красноармейском районе. Местный житель поджег стерню на земельном участке одной из агрофирм. В отношении поджигателя прокуратура района возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (уничтожение или повреждение лесных массивов), которое передано в суд.