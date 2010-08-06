За допущенный пожар арестован директор военного лесхоза

Прокуратурой Днепропетровской области в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сегодня задержан директор ГП «Новомосковский военный лесхоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Директор лесхоза обвиняется в том, что на протяжении 2010 года он не принял соответствующие меры, направленные на содержание лесных насаждений. В результате на территории лесхоза в Новомосковском районе области возник пожар, который уничтожил лесные насаждения на территории свыше 350 га, что нанесло тяжкие последствия интересам государства в виде уничтожения леса первой категории.

5 августа прокурором Днепропетровской области против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины за совершенное преступление, – лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Вместе с тем, директор ГП «Новомосковский военный лесхоз» Анатолий МИЦКАН сообщил УНИАН, что сегодня днем информировал Секретариат Кабинета министров Украины о том, что пожаром в Новомосковском военном лесхозе повреждено более 1300 га лесного массива. Из них 250 га уничтожено верховым пожаром, 1050 га – беглым низовым и стойко-низовым пожаром.

В то же время сегодня на совместном заседании штаба и комиссии по техногенной и экологической безопасности Днепропетровской области и.о. руководителя МЧС Михаил БОЛОТСКИХ сообщил, что в Новомосковском военном лесхозе, по предварительным данным, уничтожено лишь 400 га.

А.МИЦКАН также неоднократно заявлял о том, что в этом году полностью отсутствовало государственное финансирование на работы по противопожарной безопасности.