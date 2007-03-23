Марганецкий ГОК оспорит действия Семенюк

ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат», являющийся претендентом на покупку государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз», планирует обратиться в органы прокуратуры и суд, в связи с недопуском его к участию в приватизационном конкурсе по продаже этого предприятия.

Об этом УНИАН сообщила представитель ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» Марина ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ.

По ее информации, сегодня при попытке зарегистрировать в канцелярии ФГИУ письменный запрос о дате проведения конкурса по продаже акций ОАО «Лугансктепловоз», заявку на участие в котором подало ОАО «МГОК», ее, с помощью наряда милиции вывели из здания ФГИУ и сообщили, что конкурс уже состоялся и пакет продан.

По словам М.ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ, на неоднократные обращения в Фонд по поводу сроков проведения конкурса сотрудники ФГИУ отвечали что «вам обязательно сообщат за неделю до даты возобновления конкурса». «Последний аналогичный ответ от сотрудника ФГИУ Олега МАРЧЕНКО был получен 20 марта 2007 года, а сегодня он просто отказался выдать мне пропуск в Фонд - бланки закончились», - отметила она.

«Марганецкий ГОК расценивает действия ФГИУ как противозаконные и коррупционные, поскольку несмотря на заявления главы ведомства СЕМЕНЮК о прозрачных продажах, государственное имущество в очередной раз продается из-под полы в указанные руки с использованием искусственного ограничения числа участников через дополнительные условия», - отметила М.ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, ФГИУ провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По результатам конкурса, победителем признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. (Стартовая цена пакета составляла 292 млн. грн.).

На участие в конкурсе подали заявки 4 компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод"). К конкурсу были допущены 2 компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

Справка УНИАН. Конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” был объявлен ФГИУ 19 июля 2006 года, и был запланирован на 3 октября 2006 года. Приказом от 2 октября 2006 года ФГИУ приостановил конкурс.

По информации Фонда, завершить конкурс стало возможным после того, как 22 марта 2007 г. после ходатайства Укрзализныци об отозыве своего искового заявления, Хозяйственный суд г. Киева закрыл производство по делу по этому иску и снял меры обеспечения (запрет на проведение конкурса).