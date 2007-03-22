СБУ усилила охрану ядерных объектов в Украине

14:07, 22 марта 2007
Общество
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Наливайченко ответил на вопросы журналистов

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКОСлужба безопасности Украины усилила охрану ядерных объектов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Мы очень усилили внимание по охране ядерных объектов нашей страны», - сказал он, добавив при этом, что такое внимание также уделяется нераспространению ядерных материалов с территории нашей страны.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ в связи с этим проводит, как и ранее проводила, «учения на территории таких объектов».

На вопрос журналистов, с чем это связано, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил, что это связано с тем, что должен быть обеспечен уровень безопасности ядерных объектов в соответствии с украинским законодательством, а также в соответствии с требованиями МАГАТЭ.

Кроме того, он отметил, что внимание СБУ относительно безопасности указанных объектов обусловливается еще и тем, чтобы устранить случаи «нарадивости» со стороны руководства атомных электростанций и мест, где находятся опасные радиоактивные материалы.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ будет требовать от руководителей предприятий атомной энергетики выполнения необходимых действий для обеспечения максимального уровня защиты.

 

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