Американский генерал сделал комплимент украинским миротворцам

Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером США в деле поддержания мира и безопасности в Европе и мире.

Как сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Григорий ПЕДЧЕНКО во время встречи с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генералом Картером ХЭМОМ, которая состоялась 26 июля в Киеве в рамках двухдневного визита в Украину американской военной делегации.

В начале встречи Г.ПЕДЧЕНКО приветствовал К.ХЭМА и членов американской военной делегации на украинской земле и выразил благодарность за поддержку американской стороной реализации Украиной ее внешнеполитического курса.

Он также отметил, что Украина высоко ценит существующий уровень стратегического партнерства с США и стремится к его всестороннему углублению, в том числе и в сфере безопасности.

“Сотрудничество между нашими вооруженными силами базируется на взаимном признании общедемократических ценностей, общих вызовов и рисков в сфере безопасности, – отметил главнокомандующий ВСУ. – Невзирая на финансовые трудности, Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером США в деле поддержания мира и безопасности в Европе и мире”.

В свою очередь, К.ХЭМ поблагодарил украинскую сторону за предоставленную возможность провести общую подготовку в рамках двусторонних международных учений.

“Наши военнослужащие имели прекрасную возможность поучиться друг у друга, – отметил генерал. – И я убежден, что наше последующее сотрудничество будет базироваться на том практическом опыте, который получили военнослужащие вооруженных сил наших стран”.

Также К.ХЭМ поблагодарил украинскую сторону за участие в миротворческих миссиях.

“Хочу сказать, что я лично наблюдал за выполнением украинскими военнослужащими миротворческой миссии в Косово, и отмечаю, что украинские военные хорошо подготовлены и являются настоящими профессионалами”, – подчеркнул он.

В конце встречи Г.ПЕДЧЕНКО выразил надежду на продолжение двустороннего сотрудничества между Украиной и США во всех сферах, а также последующую поддержку со стороны США стратегического курса Украины.