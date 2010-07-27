Министр: Германия никогда не доверяла документам с Украины

Германия вскоре снимет свое возражение по поводу присоединения Украины к Гаагской конвенции 1961 года, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов.

Об этом проинформировал в своем письме министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА посол Федеративной Республики Германия Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Как отметил министр юстиции, Германия - единственная страна, которая не признавала Украину стороной Гаагской Конвенции. Главным мотивом было недоверие к документам, подтверждающим гражданское состояние граждан, которые подаются в Консульство Германии, из-за выявленных фактов подделки.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, о снятии возражения Германия известит нотой в адрес Министерства иностранных дел Нидерландов. От момента снятия возражения Конвенция вступит в силу непосредственно между Украиной и Германией.

Посол Германии отметил, что такой успех был достигнут после встречи с министром юстиции Украины А.ЛАВРИНОВИЧЕМ 13 мая 2010 года. Г.ГАЙМЗЁТ выразил уверенность в том, что и в дальнейшем обе страны будут углублять сотрудничество в сфере правовой политики.

Как напоминает пресс-служба Минюста, Гаагская конвенция 1961 года, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов, вступила для Украины в силу 22 декабря 2003 года. В соответствии с положениями Конвенции, официальные документы освобождаются от консульской легализации на территории государств – участников этого соглашения. Единственным формальным требованием при применении Конвенции является проставление специального штампа (апостиля), который подтверждает подлинность подписи лица под документом и подлинность печати или штампа, которым скреплен соответствующий документ.