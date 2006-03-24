Ивченко не признает долгов перед Туркменистаном
Председатель "Нафтогаза" заявляет о 88 млн. долларов предоплаты
Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО заявляет, что Украина на сегодня не имеет задолженности за газ перед Туркменистаном.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в пресс-центре блока «Наша Украина».
«Есть взаимные обязательства, но задолженности нет», - заявил он.
А.ИВЧЕНКО сказал, что украинская делегация сегодня утром отбыла в Туркменистан на переговоры.
Он сообщил, что украинская сторона сделала предоплату в сумме 88 млн. долларов США за газ, который еще не поставлен в Украину.
Глава «Нафтогаза» сказал, что он намерен возглавить делегацию, которая отбудет на очередные переговоры в Туркменистан через две недели.
Он также сообщил, что Президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ прибудет в Украину для переговоров ориентировочно в апреле-мае.
Как сообщал УНИАН, 18 марта Министерство иностранных дел Туркмении заявило, что Украина задерживает оплату поставленного ей природного газа, и пригрозило прекратить поставки этого вида топлива, если украинская сторона не погасит имеющуюся задолженность.
В заявлении МИД отмечалось, что туркменская сторона разочарована решением Киева отложить запланированный ранее визит украинской делегации в Туркмению, в ходе которого предполагалось подписание соглашения о погашении задолженности Украины перед Туркменией за поставленный газ.
По данным туркменского МИД, в настоящее время долг Украины за поставку природного газа составляет, по словам президента Туркмении Сапармурата НИЯЗОВА, 158,9 млн. долл.
В начале марта этого года Украина и Туркмения заключили соглашение о погашении задолженности на суму 59,6 млн. долл. На прошлой неделе делегация Украины должна была прибыть в Туркмению для подписания графика погашения задолженности.
Премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что долг Украины за туркменский газ составляет 157 млн. долларов. «Не о чем говорить, поскольку в один месяц мы получаем газа именно на такую сумму», - заявил он.
Справка УНИАН. Украина договорилась с Туркменистаном о поставке в 2006 году 40 млрд. куб. м по 50 долл. за 1 тыс. куб. м в первом полугодии, и по 60 долларов - во втором.
10 февраля Президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ заявил об очередном повышении цены на газ - до 100 долл. за 1 тыс. куб. м.
20 марта ряд СМИ сообщил, что Туркменистан официально признал невозможность прямых поставок природного газа в Украину.