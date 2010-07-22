"Улицу дешевого жилья" можно построить за полгода

Проект строительства демонстрационных домов с использованием новых технологий (дешевого жилья) может быть реализован через полгода.

Об этом заявил министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, министерство получило почти 70 предложений для возведения дешевых домов, из которых будут отобраны наиболее конкурентоспособные проекты.

Стоимость предложенных домов находится в диапазоне 20-70 тыс. долл.

«Предприниматели, с целью рекламы собственной продукции и услуг, построят такие дома за собственные деньги. Понятно, что реализация этого проекта требует решения земельного вопроса. Сейчас выполняется эскизный проект, решаются имущественные и юридические вопросы», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства Украины выбрало земельный участок в районе ВДНХ в Киеве для строительства демонстрационных домов с использованием новых технологий (дешевое жилье).