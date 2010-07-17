Улицу дешевого жилья построят на ВДНХ

Министерство регионального развития и строительства выбрало земельный участок в районе Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (бывшая ВДНХ) в Киеве для строительства демонстрационных домов с использованием новых технологий (дешевое жилье).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

По его словам, в начале августа начнутся работы по подготовке площадки под застройку.

Министр отметил, что на данном участке будет построено 22 проекта домов, которые были отобраны из 60 проектов, предложенных разными компаниями.

«До конца года мы эту программу выполним, в крайнем случае, до весны», - добавил В.ЯЦУБА.

Как сообщал УНИАН, Минрегионстрой собирался до конца июня т.г. определится с земельным участком, на котором будут построены демонстрационные дома с использованием новых технологий (дешевое жилье). Киевской властью было предложено несколько участков, в частности, возле Борисполя, в Хотяновке, на Красном хуторе и в районе ВДНХ.

Ранее В.ЯЦУБА сообщал, что на участке в районе ВДНХ можно было бы построить 10-15 небольших домов. Речь идет о строительстве невысотных жилых домов с применением технологии трехслойной стены, состоящей из OSB-плиты, утеплителя и гипсокартона. По оценкам министерства, такие технологии позволяют ускорить строительство жилья и практически в два раза снизить его стоимость.