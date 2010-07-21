В Тернопольской области сошел с рельс вагон поезда Москва – Белград
10:09, 21 июля 2010Общество
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Погибших и травмированных нет
В Тернопольской области сошел с рельс вагон пассажирского поезда.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел вчера в 18.40 на железнодорожной станции Подволочиск.
С рельс сошел колесная пара пассажирского поезда №15 «Москва – Ужгород – Будапешт – Белград».
Погибших и травмированных нет, пути не повреждены. Движение поездов через станцию был возобновлен в 21.30, поврежденный вагон установлен на рельсы в 00.45.
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