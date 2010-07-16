Еще одного чиновника Минприроды поймали на взятке

Сотрудники столичной милиции задержали за взятку начальника одного из отделов Департамента экологического контроля и безопасности Министерства охраны окружающей среды Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Чиновник (1979 года рождения) был задержан сегодня, 16 июля, возле здания Минприроды во время передачи ему взятки.

Взяточник требовал у предпринимателя 5 тыс. дол. за «услуги» по предоставлению разрешительной документации.

Материалы переданы в прокуратуру. Решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела по статье «взяточничество».

Как сообщалось, 1 июня Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала во время получения взятки в особо крупных размерах заместителя министра охраны окружающей среды Украины Бориса ПРЕСНЕРА.

После этого Кабинет министров уволил его с занимаемой должности.